النيابة تحبس 30 متهماً بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس 30 متهمًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع ، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 30 عاطلا قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم 5 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، و1185 جراما من مخدر الحشيش، و285 جراما من مخدر البودر، و675 جرام من مخدر الهيروين، و370 جرام استروكس، و155 جراما من مخدر الشادو، و15 جراما من مخدر الأيس، و5370 من مخدر البانجو، و400 قرص مخدر.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.