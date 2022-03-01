الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي أمس ترسم «خارطة طريق» التنمية

النائب درويش مرعي
النائب درويش مرعي

قال النائب درويش مرعي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة هامة للغاية وبمثابة خارطة طريق للمصريين في ضوء الاستراتيجية الوطنية والمشروع القومي العملاق الذى يتماشى مع عظمة وحضارة جمهوريتنا الجديدة.

وأضاف النائب، أن الرئيس حريص على الإرتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية والحفاظ  على كيانها من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، في الوقت الذي نرى فيه الزيادة السكانية أصبحت منفلتة وتشكل خطراً داهماً على الوطن والمواطن في شتى مناحى الحياة وما ستخلفه من آثار سلبية تنعكس على حياة المواطن في نقص الخدمات وزيادة مستوى الفقر وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً في العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة النمو السكاني.

وقال النائب درويش مرعى، إن الدولة المصرية حريصة على أن يعيش المواطن حياة كريمة تتوافر فيها كافة الموارد والخدمات والدعم بكل سهولة ويسر، ولكن في ضوء الزيادة السكانية فإن الأمر يتطلب سرعة التحرك من جانب الجميع لمساندة الدولة المصرية أمام التحديات الكبيرة التي توجهها بسبب استمرار زيادة السكان التي تؤثر على عملية التنمية وفرص العمل ورفع معدلات الفقر، مضيفاً أن الزيادة السكانية ناقوس خطر واستمرارها تجعل المواطن لا يشعر بما تحققه الدولة من إنجازات ويعانى باستمرار من نقص الدعم والخدمات وزيادة قوائم الانتظار في العلاج، وتراجع مستوى الخدمات التي تقدم لهم سواء أن كانت تعليمية أو صحية أو رعاية أو تأهيل، أو وحدات سكنية وغيرها من الخدمات.   

النائب درويش مرعى مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة خارطة طريق

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