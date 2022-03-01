الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع كندى يرشح مصر وجهة مثالية لقضاء العطلات العائلية

السياحة في مصر
السياحة في مصر

رشح موقع" ذا ترافل" الكندي السياحي، مصر، وجهة مثالية لقضاء العطلات العائلية ومكان مثالي  لقضاء الإجازة للأطفال في فصل الصيف.

وقال الموقع: "يحب البالغون السفر من أجل تغيير الأوضاع وتجديد روح الشباب، ولكن  السفر أمر بالغ الأهمية ومفيد للأطفال كما هو الحال بالنسبة للكبار، غالبًا ما تكون العطلة الصيفية هي أفضل وقت يسافر فيه الأطفال و خلال هذه الإجازات، هناك ما يكفي من الوقت حتى يتمكن الأطفال من السفر حتى إلى بلدان جديدة دون قلق".

ومع ذلك ، قد يجد الآباء أنفسهم في مأزق، ويتساءلون أين يأخذون أطفالهم لقضاء عطلة لطيفة، ويجب أن تكون أفضل وجهات السفر للأطفال ممتعة، ويسهل الوصول إليها ، وتتمتع ببيئة ودية وآمنة دون أي أنشطة ضارة للأطفال. 

مصر

وأضاف الموقع: "تعد مصر واحدة من أكثر الدول زيارة في أفريقيا حيث تستقبل الدولة أعدادًا كبيرة من الزوار سنويًا نتيجة تعدد وجهاتها السياحية، تعد مصر موطنًا للعديد من المواقع التاريخية حيث توجد اكتشافات مستمرةو الأكثر شهرة هي أهرامات الجيزة، وهي مثيرة للإعجاب وفضل عن أنها مادة تعليمية كثيفة ومميزة للأطفال".

ماساي مارا ، كينيا
لم يذهب العديد من الأطفال في رحلة سفاري ولم ير العديد من الأطفال حيوانات برية عن قرب، نتيجة لذلك سيكون اصطحابهم إلى أفضل وجهة سفاري في العالم متعة رائعةـ، ماساي مارا هي أفضل وجهة سفاري، ولديها الكثير من الحيوانات البرية التي يمكن رؤيتها. قد تشمل هذه الأسود، والفهود، والفهود، والفيلة، والجاموس، والزرافات"، وغيرها الكثير في بيئتها الطبيعية.

جزر جيلي وبالي
بالنسبة للعائلة التي ترغب في السفر إلى مكان جديد وبلد جديد ورؤية طرق جديدة للمعيشة، فهذه فكرة جيدة للأطفال، إندونيسيا بلد غني بالثقافة والعديد من مناطق الجذب السياحي الاستوائية، نتيجة لذلك، فهي تعد وجهة رائعة نظرًا لوجود عدد لا يحصى من الأنشطة الترفيهية للأطفال.

يمكن للأطفال الاستمتاع بالسباحة في معالم مثل جيتجيت ومشاهدة الدلافين والاستمتاع بالفعاليات الثقافية والمهرجانات في بالي. 

هافانا
قد لا يفكر الكثير من الناس في هذا، لكن كوبا هي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للأطفال.

 هافانا نفسها مدينة رائعة بها جميع أنواع الأشياء والميزات الجذابة للأطفال، بمجرد التجول في جميع أنحاء المدينة، سيستمتع الزائر بالعمارة القديمة الرائعة والموسيقى والكثير من المأكولات الكاريبية.

وهنا كالعديد من أماكن التنزه والأنشطة التي يمكنك القيام بها، مثل ركوب الخيل، القيادة في السيارات الكلاسيكية الشهيرة في هافانا هي أيضًا تجربة لن ينساها الأطفال أبدًا، هافانا هي أيضًا مدينة ميسورة التكلفة، مما يجعلها صديقة للجيب.

موقع ذا ترافل الكندي مصر وجهة مثالية لقضاء العطلات العائلية الأطفال أفضل 10 وجهة سياحية الأهرامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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