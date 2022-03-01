الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 3 أشخاص فى جريمة بشعة بسبب الثأر بملوى بالمنيا

أطلاق نار
أطلاق نار

جريمة بشعة شهدها مركز ملوي جنوب محافظة المنيا بعد مقتل ثلاثة أشخاص "أب ونجليه" أثناء تواجدهم بالزراعات الخاصة بهم بإحدى القرى بسبب الثأر في واقعة يزيد عمرها على 60 عاما بين عائلة المجني عليهم وإحدى العائلات الأخرى.

 

كانت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا قد تلقت بلاغا بمقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة أثناء تواجدهم بأرضهم الزراعية بسبب الأخذ بالثأر وقيام أفراد العائلة الآخرى بارتكاب هذه الجريمة البشعة. 

 

وشهد مركز ملوي جريمة قتل بشعه أخذا بالثار إثر مقتل 3 أشخاص من أسرة واحده أثناء تواجدهم بالحقل، وذلك فى قضية عمرها يزيد عن الـ60 عاما، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مركز شرطة ملوي يفيد بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى القرى التابعة للمركز وذلك أثناء تواجدهم بالزراعات.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث كشفت التحريات الأولية مقتل كل من: يوسف يوسف ونجليه بشرى وعفيفي، وتم نقل الجثث الثلاثة للمستشفى المركزي، كما أفادت التحريات الأولية أن الواقعة أخذا بالثأر وان القضية الأولى وقعت منذ ما يزيد عن 60 عاما في مشاجرة بين عائلتين راح ضحيتها أحد أفراد عائلة منهم، وظل الثأر يطارد الهاربة الأولى حتى اليوم.

 

وأفادت التحريات أنه تم نقل جثث الأب ونجليه إلى مستشفى الفكرية المركزي بمركز أبوقرقاص  وقامت أجهزة الأمن بالمنيا بفرض كردون أمني حول منازل الجناة والمجني عليهم  وداخل وحول القرية منعا لحدوث تطورات وتجدد الأحداث من جديد. 

 

وعلمت "الدستور" أن أحد أفراد العائلة الأخرى المتهمين بارتكاب الواقعة والذي أصيب في الواقعة والذي تم نقله لمستشفى المنيا العام قد توفي بالمستشفى أثناء تلقيه العلاج.

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتجرى النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

أحد المجني عليهم في مقتل 3 أشخاص بملوي
أحد المجني عليهم في مقتل 3 أشخاص بملوي
المجني عليهم في مقتل 3 أشخاص بملوي
المجني عليهم في مقتل 3 أشخاص بملوي
المنيا مقتل 3 اشخاص أخذا بالثأر أثناء تواجدهم في أرضهم الزراعية إحدي قري مركز ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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