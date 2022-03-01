الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: 120 ألف شخص عبروا الحدود الغربية خلال 24 ساعة

أوكرانيين
أوكرانيين

أعلنت سلطات مراقبة الحدود في أوكرانيا، فرار أكثر من 120 ألف شخص من الحدود الغربية للبلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية،  أن هذا الرقم يزيد على ضعف عدد حالات العبور اليومية بالمقارنة بما كان عليه قبل الهجوم الروسي.

ونقلت القناة عن سلطات مراقبة الحدود في أوكرانيا قولها إنه وقبل "تفاقم الوضع الإنساني" كان 50 ألف شخص يعبرون الحدود في المتوسط ​​ كل يوم، إلا أن هذا الرقم قد ازداد.

وعلى جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة ستتحمل مسؤولية عواقب ما تفعل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان الخارجية الروسية، أن الأطراف الأوروبية المتورطة في تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة ستتحمل مسؤولية العواقب، وستواصل موسكو حماية مصالحها القومية بغض النظر عن العقوبات.

وكانت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، قد أعلنت أن القوات المسلحة الكندية سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أن بلادها ستنشر ما يصل إلى 460 فردًا إضافيًا في عملية REASSURANCE، وهي مهمة كندا لدعم إجراءات الردع الخاصة بحلف الناتو في أوروبا فيما أعلنت الحكومة الألمانية، أول أمس السبت، أن برلين تعتزم إرسال 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينجر" إلى أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعمًا للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، من خلال منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وبحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، فإنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من  الثلاثاء، حسبما نقلت "فرانس برس".

كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من الإثنين على أن تحول إلى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من يناير الجاري، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

​أوكرانيا روسيا غزو حرب صواريخ ستينجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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