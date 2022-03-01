الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أفريقى يشيد بمشروع مصر لتحلية المياه بالطاقة الشمسية

تحلية المياه بالطاقة
تحلية المياه بالطاقة الشمسية

أشادت مجلة "كونستركشريفيو أون لاين" الأفريقية بمشروع مصر لتحلية المياه بالطاقة الشمسية مضيفة بأنه مصر تبحث وبجد عن تحسين استخدام المياه العذبة، فضلاً عن زيادة نسبة الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الموارد المائية الدائمة.

 

وقالت المجلة: “ستقوم مصر قريبًا بتنفيذ مشروع محطة تحلية المياه بالطاقة الشمسية والذي من المقرر أن يكون واحدًا من أكبر المشاريع في العالم بمجرد اكتماله، يأتي ذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بين شركة ماتيتو هولدينجز ليمتد وشركة سكاتيك وشركة أوراسكوم للإنشاءات ومصر”. 

 

وتصل  تكلفة المشروع المقترح 1.5 مليار دولار، وسيشمل ذلك أيضًا مبادرة بقيمة 2.5 مليار دولار تستلزم إنشاء صندوق سيادي لبناء المزيد من مرافق الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.

 

وتابعت المجلة: "نظرًا لأن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة ، يُقال أن مشروع محطة تحلية المياه بالطاقة الشمسية من المتوقع أن ينتج ما يصل إلى مليون إلى مليوني متر مكعب يوميًا ويتضمن العرض أيضًا مركزًا للطاقة الشمسية قادرًا على إنتاج 400 ميجاوات".


وقالت المجلة: "تتطلع مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية في نوفمبر من هذا العام ، بينما تحاول جاهدة  لتحسين استخدام البلاد للمياه العذبة حيث  تحتاج  مصر التي  يبلغ عدد سكانها حاليًا 100 مليون نسمة بشكل واقعي إلى إنتاج 114 مليار متر مكعب من المياه لتلبية احتياجات شعبها".

 

وتابعت المجلة: "تتطلع مصر إلى زيادة نسبة الطاقة الكهربائية التي تولدها من الموارد الدائمة إلى 20 في المائة خلال عام 2022، حيث ستكون حديقة الطاقة الشمسية واحدة من أكبر المناطق في العالم. من خلال مشروع محطة تحلية المياه بالطاقة الشمسية المقترحة".

 

يأتي هذا بينما تمتلك مصر إمكانات قوية لتطوير موارد الطاقة المتجددة، ولدى الحكومة المصرية هدف إستراتيجي طموح للطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، يستهدف زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 20٪ بحلول عام 2022، وبلوغ 42٪ بحلول عام 2035.

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وائل لطفي

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