وزير التموين: جاهزون لاستقبال شهر رمضان.. واحتياطي القمح يكفي 6 أشهر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة جاهزة لاستقبال شهر رمضان الكريم بكافة الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين من السلع واللحوم والدواجن.

وقال وزير التموين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد: «لا توجد أزمة في القمح بسب حرب روسيا وأوكرانيا والتوجيهات الرئاسية السابقة في الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي جعلت مصر في وضع مطمئن، والاحتياطي الاستراتيجي الآن يكفي 6 أشهر».

وأضاف: «وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الاعتمادات اللازمة لتوفير كافة الاحتياجات المصرية من السلع ولدينا 3.8 مليون طن قمح حاليا وبعد 40 يوما سيبدأ موسم توريد القمح المحلي ونستلم من المزارعين».

وتابع: «نستهدف هذا العام استلام 5.5 مليون طن قمح وسنقوم بتسهيل إجراءات الاستلام من المزارعين.. وصلت شحنة قمح من أوكرانيا وخلال أيام ستصل شحنة أخرى».

وأوضح: «إحدى السفن المحملة بالقمح خرجت من أوكرانيا ووصلت مصر بسلام، وأخرى واجهت بعض المشاكل إلا أنه تم الإفراج عنها في نهاية الأمر».