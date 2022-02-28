بعد حديث السيسي.. مخاطر نفسية تصيب الفتيات ضحايا زواج القاصرات

يعتبر زواج القاصرات من الجرائم التي ترتكب في حق الكثير من الفتيات، فقد انتشرت بشكل كبير في الاونة الاخيرة، الامر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحدث عنها أكثر من مرة وآخرها اليوم، خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مطالبًا كافة أفراد المجتمع للتصدي للظاهرة الخطيرة، قائلًا:" "فأنا كأب أحرم نفسي من الطعام وكل شىء ولا أفعل ذلك ببناتي".

لم يكتفِ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكلام فقط، بل وجه المسئولين بضرورة اتخاذ الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة ما بين التوعية وتشديد العقوبة من خلال الحبس والغرامة المالية الكبيرة.

مخاطر نفسية بالجمل على القاصر.. بسبب الزواج المبكر

يعد زواج القاصرات من الأمور التي تساهم في الكثير من المشكلات النفسية بالنسبة للبنت، ففي السطور التالية توضح الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، لـ"الدستور" أكثر الاضطرابات والمشاكل النفسية التي قد تصيب القاصر.

أكدت "عبد السلام" أن إضطرابات الهلع من المشكلات التي تؤثر على القاصرات، بسبب الزواج والدخول لحياة يصعب على المخ استيعابها، فضلًا عن التوتر والقلق.

كما أن الاضطرابات الجنسية من المشكلات التي تلاحقهم حتى الكبر، والتي تتمثل في إنعدام الرغبة الجنسية، بالإضافة إلى النظر للزواج على أنه انتهاك.

وأشارت عبد السلام، إلى أن زواج القاصرات يتسبب في إصابة الفتيات باضطراب ما بعد الصدمة فهو يشبه الإغتصاب وانتهاك للطفولة، فضلًا عن الإصابة بالاكتئاب، والعصبية المفرطة والتي تظهر عند التعامل مع الأخرين.

ونوهت استشاري الطب النفسي، أن نسب الطلاق مرتفعة بشكل كبير بين الفتيات صغيرات السن، بسبب انعدام الخبرة في تكوين الأسرة، بالإضافة إلى الكثير من المشكلات بين الطرفين بسبب اختلاف الأجيال.

وأضافت: الكثير من الدراسات أن الأمراض المنقولة جنسيًا من المشكلات التي يقعن فيها الفتيات ضحايا الزواج المبكر، فضلًا عن التشوهات المهبلية التي تعوق ممارسة الحياة بشكل طبيعي.