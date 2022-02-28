الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تطلق سلسلة عظات «الصوم الكبير» للبابا تواضروس

كنيسة
كنيسة

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سلسلة عظات روحية جديدة بعنوان “الصوم الكبير” للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر موقع الصوتيات “ساوند كلاود”.

وتقدم الكنيسة بالتزامن مع بدء الصوم الكبير سلسلة من التأملات الروحية في الفضائل التي يمكن تعلمها خلال فترة الصوم.

وجاءت عظات الإسبوع الأول بالصوم الكبير التي بثتها الكنيسة بعنوان “اختبرني يا الله” والتي تضم عدداً من أسئلة الأقباط حول كيفية أن نصوم صوماً مقدساً، وما الفضائل التي يجب تعلمها من الصوم الكبير، وتدريبات روحية أسبوعية للأقباط طول فترة الصوم الكبير المقدس.

 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سلسلة عظات روحية جديدة ب “الصوم الكبير” قداسة البابا تواضروس الثاني م الأرثوذكس

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وائل لطفي

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