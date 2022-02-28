الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجر أحرق منزل صاحب معرض سيارات في المنصورة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، تاجراً، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، وذلك في اتهامه بإشعال النيران بمنزل صاحب معرض سيارات، لقيام الأول بسرقة مبلغ مالي من مسكن المجني عليه، ومحاولته إخفاء معالم جريمته، في القضية رقم 13299 لسنة 2021 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 3720 لسنة2021 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال المتهم "م. أ"، 42 عامًا، تاجر ومقيم قسم ميت غمر -محافظة الدقهلية- لأنه بتاريخ 15/10/2021 بدائرة قسم ميت غمر، وضع النار عمًدا في مكان مسكون داخل المُدن "وحدة سكنية" المملوكة للمجني عليه "ص. ع"، بأن قام بإيصال مصدر حراري ذو لهب مكشوف فأضرم بها النيران وامتدت لمحتوياتها محدثاً بها التلفيات الموصوفة بتقرير الأدلة الجنائية.

كما نسبت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات سرقة مبلغ مالي والمملوك للمجني عليه وكان ذلك ليلاً من مسكنه، وسرقة المنقول "مفتاح الوحدة السكنية محل الواقعة" والمملوك للمجني عليه وكان ذلك ليلًا لتسهيل ارتكاب الجرائم محل وصف التهم السابقة.

وأكد المجني عليه في تحقيقات النيابة أن المتهم سرق مبلغاً مالياً من مسكنه وأشعل النيران به لإخفاء معالم جريمته.

وأكدت التحريات التي أجراها، رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، أن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما أدلى به المجني عليه وشهود الإثبات.

 

محكمة جنايات المنصورة تاجر السجن المشدد 10سنوات مدينة ميت غمر الدقهلية اشعال النيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

أزمة أوكرانيا ليست الأولى.. كيف تنقذ مصر رعاياها العالقين في المناطق الخطرة؟

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

إلغاء المناقصة العالمية لشراء القمح للمرة الثانية على التوالى

رضا المجتمع سبب الاستقرار الحقيقى.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»