المشدد 10 سنوات لتاجر أحرق منزل صاحب معرض سيارات في المنصورة

عاقبت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، تاجراً، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، وذلك في اتهامه بإشعال النيران بمنزل صاحب معرض سيارات، لقيام الأول بسرقة مبلغ مالي من مسكن المجني عليه، ومحاولته إخفاء معالم جريمته، في القضية رقم 13299 لسنة 2021 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 3720 لسنة2021 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال المتهم "م. أ"، 42 عامًا، تاجر ومقيم قسم ميت غمر -محافظة الدقهلية- لأنه بتاريخ 15/10/2021 بدائرة قسم ميت غمر، وضع النار عمًدا في مكان مسكون داخل المُدن "وحدة سكنية" المملوكة للمجني عليه "ص. ع"، بأن قام بإيصال مصدر حراري ذو لهب مكشوف فأضرم بها النيران وامتدت لمحتوياتها محدثاً بها التلفيات الموصوفة بتقرير الأدلة الجنائية.

كما نسبت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات سرقة مبلغ مالي والمملوك للمجني عليه وكان ذلك ليلاً من مسكنه، وسرقة المنقول "مفتاح الوحدة السكنية محل الواقعة" والمملوك للمجني عليه وكان ذلك ليلًا لتسهيل ارتكاب الجرائم محل وصف التهم السابقة.

وأكد المجني عليه في تحقيقات النيابة أن المتهم سرق مبلغاً مالياً من مسكنه وأشعل النيران به لإخفاء معالم جريمته.

وأكدت التحريات التي أجراها، رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، أن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما أدلى به المجني عليه وشهود الإثبات.