الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لأب تعدى على نجله بالضرب فى المنصورة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، اليوم الإثنين، أب متهم بالتعدى على نجلة بضربه وتعذيبه وإلقائه من شرفة منزله، بالسجن المشدد 7 سنوات، فى القضية رقم 10463 لسنة2021 "جنايات. م" قسم ميت غمر والمقيدة برقم كلى 2814 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم عوقب من قبل في جناية مماثلة وقضى عليه بالسجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ العام الماضي، لارتكابه ذات الفعل مع نجلته وتعذيبها.

وكان المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، قد أحال المتهم "خالد.ر"، 28 سنة ميكانيكي، ومقيم بندر ميت غمر، للمحاكمة الجنائية؛ لأنه فى يومي 4- 5 أكتوبر من عام 2021 بدائرة قسم ميت غمر، شرع في قتل نجله المجني عليه "ح"، الذي لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة- عمدا- بعد أن كال له عدة ضربات بواسطة "حزام" ودفعه من شرفة مسكنه فسقط أرضًا محدثا إصابته قاصدًا إزهاق روحة.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم  خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج، بعد أن ألقي قبل ذلك، وأصدرت المحكمة حكمها على المتهم بالسجن عاما مع الإيقاف، إلا أنه عاود جريمته.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم اتهاما بتعريض حياة الطفل للخطر حال كونه من أصوله "والده" كما أحرز أداه "حزام" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأدلت "ن.ا"، 25 سنة بشهادتها أمام النيابة العامة، باعتياد زوجها المتهم بتعريض حياة نجليهما الطفلين للخطر، وذلك بالتعدى عليهما بالضرب ونحوه من أنواع الإيذاء البدنى الجسيم لهما، وعلى أثر ذلك قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه وإلقائه من شرفة المنزل.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية، بصحة ارتكاب المتهم الواقعة وفق تصوير شهود الإثبات.

محكمة جنايات المنصورة متهم نجلة الضرب شرفة منزله السجن المشدد7 سنوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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