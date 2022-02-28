«الخارجية» تنشر أرقام غرفة العمليات الخاصة بمتابعة أحوال المصريين بأوكرانيا

أعادت وزارة الخارجية نشر أرقام الهواتف الخاصة بغرفة العمليات التابعة لها حول الجالية المصرية الموجودة في أوكرانيا، للتذكير بإمكانية التواصل معها.

وأكدت وزارة الخارجية أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات أو استفسارات حيال أبناء الجالية المصرية المتواجدة في أوكرانيا.



ويمكن التواصل عبر الأرقام التالية:

الهاتف المحمول:

201220463333+

201220473333+

201272180431+

201272180576+

201272180466+

الهاتف الأرضي:

20225772500+

20225744791+

الفاكس:

20225761000+

وتستمر جهود السفارات المصرية، سواء لدى كييف أو الدول المجاورة لها، من أجل تأمين خروج الجالية المصرية، وعبورهم النقاط الحدودية، تمهيدا لعودتهم إلى مصر.

وتشهد أوكرانيا حربا، لليوم الخامس على التوالي، إذ أعلنت روسيا شن عملية عسكرية خاصة ضدها، فجر الخميس الماضي، فيما تمكنت قواتها من السيطرة على عدة مواقع عسكرية ومدنية.