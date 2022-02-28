الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب جامعة عين شمس يزورون معرض «ديارنا» للحرف اليدوية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رحلة تثقيفية إلى معرض ديارنا للحرف اليدوية والذى يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي».

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جاءت الزيارة بحضور وتنسيق الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة، ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشاركة مجموعة من طلاب الجامعة.

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جاءت الزيارة، انطلاقاً من دور الجامعة في تنمية الوعى لدى طلابها بأهمية المهن الحرفية واليدوية، لما لها من دور فى دفع عجلة الاقتصاد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، حيث تسهم الصناعات الحرفية واليدوية في إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لشريحة من المواطنين.

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وخلال جولتهم بمعرض "ديارنا"، أشاد الطلاب بالمنتجات المعروضة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة كما تعرفوا من العارضيين على كيفية تصنيع هذه المنتجات وتسويقها والمعوقات التي تواجههم.

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وتضمن المعرض ما يقرب من 350 عارضًا من مختلف محافظات مصر، وبعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والنوبة ضيف شرف المعرض.

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وتتميز المنتجات التراثية بالجودة والأسعارالمناسبة، وشملت المعروضات منتجات الخزف، والسجاد، والكليم اليدوي والفخار، والبامبو، والزجاج، والمفروشات اليدوية، والإكسسوارات الفضية والنحاسية، والملابس التراثية، والمصنوعات الجلدية، والمأكولات وغيرها من المنتجات.

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وفي سياق آخر ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث، إدارة البرامج الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات، والمجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الآيلتس IELTS".

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون التعليم والطلاب اقتصاد الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس الاقتصادية محافظات مصر كلية التجارة ضيف شرف فرص عمل للشباب

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وائل لطفي

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