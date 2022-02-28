الحماية المدنية تخلي منزل بالقنطرة غرب بعد سقوط أجزاء منه

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب من إخلاء سكان عقار بعد سقوط شرفة المنزل بالدور الأول من المبنى، وذلك في حضور اللواء أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ، دون حدوث اصابات

وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي اخطارًا من اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ بسقوط شرفة “بلكونة” متهالكة لأحد العقارات السكنية بمركز القنطرة غرب خلف مدرسة مدرسة أحمد عرابي وبالقرب من بنك التنمية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، والأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب وقامت بإخلاء العقار من السكان ووضع كردون حوله ومنع المارة والسيارات من التحرك بجواره .

وحرر محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي سياق متصل واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، السبت، تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

ففي مركز ومدينة القنطرة غرب، قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة بتنفيذ إزالة فورية للتعدي على أراضي أملاك الدولة عبارة منزل بالطوب الأبيض غير مكتمل البناء على مساحة ١٠٠ متر.

وفى قرية الرياح تم إزالة حالة تعد على أراضي زراعية عبارة عن سور مبني من الطوب الأبيض على مساحة ١٥٠ متر مربع وبارتفاع ٢ متر، كذلك قامت الوحدة المحلية لقرية البياضية بإزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء تعدي على أرض أملاك دولة ولاية هيئة التعمير.

وفى مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت الوحدة المحلية لقرية جلبانة بإزالة 4 منازل تمثل تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٢٠٠ متر مربع ، و٨٠متر مربع، و١٠٠متر مربع، و١٦٥متر مربع.

وفي مركز ومدينة القصاصين، قامت الوحدة المحلية لقريه الشروق بإزالة فورية لمنزل مبني بالطوب الدبش بمساحة١٢٠متر مربع بعزبة ام مشاق، ومنزل مبنى بالطوب الدبش ٨٠ متر مربع بذات الجهة.

وفى مركز ومدينة التل الكبير، قام الوحدات المحلية بتنفيذ إزالة فورية لمبني على أرض زراعية على مساحة ١٢٠متر مربع بقرية القصاصين القديمة وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية على مساحة ١٣٠متر بقرية الجزيرة الخضراء، وتنفيذ إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية على مساحة ١٥٠متر بقرية ابو عاشور.

وفى مركز ومدينة الاسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان بتنفيذ إزالة فورية لمبنى عبارة عن منزل مكتمل وغير معروش وتم ازالة المبنى نظرا لعدم الوصول إلى المخالف.

وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية لقرية ابو سلطان بإزالة حالة تعد عبارة عن سور بمساحة ٢٠٨ متر مربع بمعرفة صاحب المخالفة بمتابعة رئيس القرية وسكرتير القرية.

وشدد محافظ الاسماعيلية على استمرار الحملات و التصدي بكل حسم، لكافة أشكال التعدي وإزالتها في مهدها وعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب والدولة وذلك حفاظا على هيبة الدولة وسيادة القانون.