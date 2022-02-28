الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابن زوجته في الشرقية إلى الأربعاء القادم

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة السائق المتهم بطعن نجل زوجته إثر حدوث مشادة بين المتهم ووالدة المجني عليه، وذلك لجلسة الأربعاء المقبل، للمرافعة.

تعود أحداث القضية رقم 18725 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة الزقازيق الجامعي بوصول "مصطفى. ط" 17 عامًا  مقيم كفر الزقازيق البحرى جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتوصلت تحريات ضباط قسم ثانى الزقازيق إلى قيام  "محمود ر" 40 عامًا، سائق توك توك، بارتكاب الواقعة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين وبين زوجته والدة المجني عليه، المتزوج منها عرفيًا، وتطورت المشادة إلى مشاجرة فتدخل المجني عليه للدفاع عن والدته فتعدى عليه المتهم بسلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته ولاذ بالفرار.

محكمة جنايات الزقازيق مدير المباحث تأجيل محاكمة سلاح أبيض مشادة كلامية سائق توك توك

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