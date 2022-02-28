الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: تحقيق سلامة المدنيين المهمة الرئيسية للقوات الروسية في أوكرانيا

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن المهمة الرئيسية للقوات الروسية في أوكرانيا هي: "ضمان سلامة السكان المدنيين".. وقال: إن القوات الرسية تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك.

وذكر بيسكوف للصحفيين "أن القوميين الأوكرانيين يستخدمون السكان المدنيين كدروع بشرية، وأن رجالنا وقواتنا يبذلون قصارى جهدهم لمنع ذلك". وقال : إن الجماعات الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وهذا أمر غير مقبول.. نرى محاولات متكررة ومتعددة لاستخدام السكان المدنيين من قبل الجماعات الأوكرانية والمباني السكنية كدروع بشرية".

وفى كييف.. أعلن مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا ميخايلو بودولاك أن العاصمة (كييف) لا تزال تخضع لسيطرة القوات الأوكرانية بالكامل، وجميع التقارير عن احتمال تطويق الجيش الروسي للعاصمة "كاذبة".

وقال بودولاك - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- إن العديد من وسائل الإعلام زعمت أن القوات الروسية تطوق كييف، إن القوات الأوكرانية تسيطرعلى كييف تمامًا.. وأضاف: أن "المواجهة مستمرة في بعض الضواحي وهناك قتال عنيف، كييف عاصمتنا وأوكرانيا بلدنا".

وذكرت تقارير سابقة أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو قال في مقابلة مع وسائل إعلام أجنبية إن كييف محاصرة وأن الإجلاء مستحيل. وهي أنباء أكد كليتشكو لاحقًا أنها مزيفة.
 

الكرملين أوكرانيا روسيا موسكو كييف

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