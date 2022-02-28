مصرع زوجين إثر ماس كهربائي بإحدى قرى المنيا

لقى زوجين مصرعهما، إثر ماس كهربائى بإحدى قرى مركز المنيا ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وصرحت النيابة بدفن الجثتين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع زوجين اثر ماس كهربائى بإحدى قرى مركز المنيا ، متأثرين بإصابتهما، داخل منزلهما.

وانتقل فريق من البحث الجنائى إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على جثتى المتوفَّيَيْن لحين معاينة النيابة العامة، وعقب ذلك تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام لاستكمال الإجراءات القانونية.