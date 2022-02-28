الأمن الفيدرالي: الاستخبارات الأوكرانية تحاول تجنيد رعاياها في روسيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أن أعدادا متزايدة من المواطنين الأوكرانيين، يبلغون عن محاولات من قبل الاستخبارات الأوكرانية لتجنيد الرعايا الأوكرانيين في روسيا.

وأوضح جهاز الأمن الروسي في بيان، اليوم الإثنين، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي، أن هذه المحاولات تحاول استخدام الأوكرانيين في عمليات تجسس وتخريب داخل روسيا .

ودعا الأمن الفدرالي الروسي إلى الإبلاغ عن الاتصالات بالأشخاص، الذين يمكن أن تستخدمهم الاستخبارات الأوكرانية للقيام بأنشطة ضد أمن روسيا، لافتا إلى أن نقل المعلومات بناء على تعليمات من الاستخبارات الأجنبية أو أشخاص ،يعملون لمصلحتها يعتبر جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي لروسيا (التجسس)، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وأوضح البيان أن كل من يُخطر طواعية السلطات في الوقت المناسب أو يساهم في منع المزيد من الإضرار بمصالح البلاد يُعفى من المساءلة الجنائية.

فيما أعلنت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الإثنين، عن وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا؛ لبدء المفاوضات مع الجانب الروسي.

وذكرت وكالة روسية- نقلًا عن مصدر مقرب من عمليات التفاوض- أن "الوفد الأوكراني وصل إلى بيلاروسيا، وهو بالفعل موجود في البلاد وفي طريقه إلى مكان المفاوضات في مدينة غوميل"، متوقعًا أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين صباح اليوم.