الأقصر تستضيف مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمرة الثانية مارس 2022 (صور)

أعلن القائمون على مسابقة ملكة جمال العالم لسياحة والبيئة عن إقامة المسابقة للمرة الثانيه لعام ٢٠٢٢ من يوم 6 إلى 14 مارس المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الأقصر، تحت رعايه هيئة التنشيط السياحي المصريه.

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

وقالت الدكتورة آمال رزق، مؤسسة مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، تبلغ عدد الدول المشاركة في المسابقة ٦٥ دولة، مؤكدة أنه سيتم تنظيم الفعاليات بين القاهرة والأقصر، والتي تتضمن الحفلات المتخصصة، وزيارة المناطق الأثرية، وتزور الفتيات في الأقصر (معبد الأقصر،طريق الكباش، معبد حتشبسوت)، أما في محافظة القاهرة سيتم زيارة ( الأهرامات ومتحف الحضارات).

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

‎وأضافت رزق:أن اختيار الأقصر لتكون المدينة الرئيسية المستضيفة للحدث هذا العام؛ لتسويق السياحة الثقافية في مصر عالميًا خاصة بالدول المشاركة، والتي تحظى باهتمام كبير في خطة الدولة للترويج السياحي لمصر، وتزامنا مع الحدث العالمي الهام وهو افتتاح طريق الكباش، ، كما أنها تسلط الضوء على المقومات الأثرية الفريدة لمصر وأنا ليست منتجعات شاطئية فقط كما عن متعارف عليه في بعض الأسواق السياحية.

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

وتزور ايضًا المتسابقات مدينه الغردقه يوم ٩ مارس، وقضاء يوم لجزيرة الجفتون، والاستمتاع بالمياه الزرقاء، والشعب المرجانيه برعايه محافظة البحر الأحمر .

‎كما استعرضت الدكتورة آمال رزق الدول المشاركة في مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة ٢٠٢٢، والتى تضم أهم الدول مثل (اوكرانيا - روسيا - فنلندا - فرنسا - بلجيكا - المانيا - أسبانيا - كندا - الولايات المتحدة الأمريكية_ إنجلترا - إندونيسيًا- الفلبين- مينمار- اثيوبيا- جنوب افريقيا - باراجواى - البرازيل - فنزويلا- تونس - مصر - سنغافورة - اليابان - الصين - فيتنام - كوريا الجنوبيه - ايطاليا - صربيا- مونتنجرو)، وسيتم بدء وصول المتسابقات للقاهرة من يوم 4 مارس المقبل.

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

وعن فعاليات مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة، أشارت الدكتورة آمال رزق إلى أنها سوف تتضمن برنامج غني بالمزارات الأثرية الفريدة في القاهرة والأقصر، حيث ستكون الأهرامات وجهتهم الأولى، ثم المتحف القومي للحضارة المصرية والذي كان ومازال حديث العالم بعد موكب المومياوات الملكية وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي له، كما سيتم زيارة معبدي الكرنك والأقصر، ومعبد حتشبسوت.

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة