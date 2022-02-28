الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

البورصة
البورصة

عاودت مؤشرات البورصة تراجعاتها، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين – ثاني تعاملات الأسبوع، على إثر التراجع المماثل لأسواق المال العالمية، على خلفية استمرار التوتر السائد نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11116 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1908 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13364 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 4368 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2817 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ 

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية لعدد 7 ملايين سهم بقيمة 15.7 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، المشروعات الصناعية والهندسية 425 ألف سهم، 2 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 900 ألف سهم، 6 ملايين سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جهينة للصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، العبور للاستثار العقاري، بالم هيلز للتعمير، 8820 سهم، 300 ألف سهم، 137.2 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 410 ألف سهم، 15 ألف سهم، 388.4 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات مصر بني سويف للأسمنت، المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس)، مستشفى كليوباترا، شراء الأولى 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 1.7 مليون سهم، شراء الثانية 360.1 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.11552%، وشراء الثالثة 5.3 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إيرادات 2.2 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة انخفاض 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 282.8 مليون جنيه مقابل مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 72%.

 

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