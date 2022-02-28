الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو حشيش واستروكس بالقليوبية

حشيش
حشيش

شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 6 عاطلين، بحوزتهم 160 جراما من مخدر الحشيش، و90 جراما من مخدر الهيروين، و58 قرصا مخدر، و250 جراما من مخدر الاستروكس، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وأعيرة نارية من ذات العيار، ومبلغ مالي وهاتفي محمول. 

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية حملة مكبرة المواد المخدرة الهيروين الحشيش

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وائل لطفي

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