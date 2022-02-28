الحماية المدنية تخمد حريقًا بمركز صيانة سيارات في بورسعيد

شهدت منطقة ورش زرزارة بنطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، حريق هائل في ورشة ميكانيكا لصيانة سيارات.

وتلقت الحماية المدنية بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكن الفريق من الوصول خلال دقائق من تلقي البلاغ.

ووصل فريق الإطفاء والنيران تتصاعد من داخل ورشة الصيانة، وكادت أن تحرق الورش المجاورة بالمنطقة، وعلى الفور تم تجهيز مخارج السيارات لبدء أعمال الإطفاء.

وجرى التعامل مع الحريق عن طريق سيارتي إطفاء مجهزين للتعامل مع الحرائق الكبيرة والمتشعبة، وتم السيطرة على ألسنة اللهب، وذلك قبل أن تنتقل إلي الورش المجاورة، والتي يتواجد بداخلها مواد قابلة للإشتعال.

عمل الفريق على تبريد الحريق بعد انتهاء أعمال الإطفاء وذلك من خلال أحدث التقنيات، لضمان عدم اشتعال الحريق مرة أخرى، وكذلك السيطرة علي الأدخنة المتصاعدة حتى لا تسبب ضررًا للأهالي.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

وعاين فريق من النيابة العامة بمحافظة بورسعيد موقع الحريق واستمع إلي أقوال الشهود، ويجري التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة وحجم التلفيات التي حدثت.

وأكد مصدرًا بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية الصحة، أن المستشفيات العامة والخاصة لم تستقبل أي حالات إصابة أو وفيات نتيجة الحادث، وأكد أن سيارات الإسعاف كانت متواجدة أثناء أعمال الإطفاء.

وفي شأن آخر شهدت منطقة عمر بن عبد العزيز بنطاق حي الزهور، حريق في أحد الوحدات السكنية، تسبب في ذعر الأهالي من سكان العقار والعقارات المجاورة والمارة .