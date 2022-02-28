«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجه لمعاقبة الصين ثمنًا لعلاقاتها مع روسيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن واشنطن قررت "معاقبة" الصين حال انخراطها في ممارسة أي أنشطة مع روسيا تقع تحت العقوبات الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن العقوبات ومناقشات الأمم المتحدة تهدف جزئيا إلى جعل بكين تشعر بعدم الارتياح للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تريد إبعاد الصين عن شراكتها الوثيقة مع روسيا، مبينة أن المسؤولين في واشنطن قالوا إن إحدى الخطوات هي جعل بكين تشعر بالألم بسبب التدخل العسكري الروسي.

وأضافوا أن هجوم روسيا واسع النطاق على أوكرانيا يمثل فرصة لإجبار الصين على الاختيار بين الوقوف إلى جانب روسيا والحفاظ على علاقات اقتصادية قيّمة مع أوروبا والولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.

وعلي صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 54 مليون دولار؛ لمساعدة المتضررين من العملية العسكرية الروسية.

وقال بلينكن، في بيانٍ أوردته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية: "إن المبلغ سيقدم إلى منظمات العمل الإنساني الدولية لتوفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية للأوكرانيين، كما سيساعد في توحيد العائلات التي فرقها الهجوم الروسي".

وأشاد الوزير الأمريكي باستضافة الدول المجاورة للأوكرانيين، مشيرًا إلى أن واشنطن تدعم مجهودات هذه الدول دبلوماسيًا لإبقاء حدودها مفتوحة ومساعدة أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، المجتمع الدولي للاستجابة إلى احتياجات اللاجئين الأوكرانيين بطريقة تتفق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية و الالتزام المشترك بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بما يقرب من 405 ملايين دولار منذ عام 2014.