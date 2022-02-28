زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تشيلى

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة بيو-بيو البحرية في تشيلي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.