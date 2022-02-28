السفارة الأمريكية فى موسكو تحث الأمريكيين على مغادرة روسيا

حثت السفارة الأمريكية في روسيا المواطنين الأمريكيين، على مغادرة البلاد على الفور؛ بينما لا تزال الرحلات التجارية متاحة.



وجاء في نص التحذير الأمني الذي ورد على موقع السفارة الإلكتروني: "يقوم عدد متزايد من شركات الطيران بإلغاء الرحلات الجوية من وإلى روسيا، وأغلقت دول عديدة مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية. يجب على المواطنين الأمريكيين التفكير في مغادرة روسيا فورًا عبر الرحلات التجارية التي لا تزال متاحة حتى الآن".

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 54 مليون دولار؛ لمساعدة المتضررين من العملية العسكرية الروسية.

وقال بلينكن، في بيانٍ أوردته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية: "إن المبلغ سيقدم إلى منظمات العمل الإنساني الدولية لتوفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية للأوكرانيين، كما سيساعد في توحيد العائلات التي فرقها الهجوم الروسي".

وأشاد الوزير الأمريكي باستضافة الدول المجاورة للأوكرانيين، مشيرًا إلى أن واشنطن تدعم مجهودات هذه الدول دبلوماسيًا لإبقاء حدودها مفتوحة ومساعدة أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، المجتمع الدولي للاستجابة إلى احتياجات اللاجئين الأوكرانيين بطريقة تتفق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية والالتزام المشترك بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بما يقرب من 405 ملايين دولار منذ عام 2014.

وعلى جانب آخر، أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، أن عددا من الدول الأوروبية و الولايات المتحدة وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت" العالمي للتعاملات بين المصارف.

وقال: "وافقت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة و فرنسا والمفوضية الأوروبية على عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت".

وأضاف: "تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل البنوك الروسية الأخرى عن "سويفت".

و أشار إلى أن "الشركاء الغربيين قرروا الحد من قدرة البنك المركزي الروسي على دعم سعر صرف الروبل عبر التعاملات المالية الدولية".

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب شركائها تعتزم فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت".