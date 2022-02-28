الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تؤكد حرصها على استقرار وتوازن أسواق البترول

أوبك بلس
أوبك بلس

 أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على استقرار وتوازن أسواق البترول، والتزامها باتفاق "أوبك بلس".

جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة السعودية، أن شركة "أرامكو " اكتشفت عددًا من حقول الغاز الطبيعي في عدة مناطق بالمملكة.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنه تم اكتشاف حقل "سمنة" للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار، على بعد 211 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الظهران،  مشيرًا إلى أن تدفق الغاز من بئر سمنة-2 بمعدل 5,8 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلًا من المكثفات، كما تدفق الغاز من بئر سمنة -104001 بمعدل 11,6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلًا من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر سمنة-6 بمعدل 9,25 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، بحسب ما ذكرت  وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، إنه تم اكتشاف حقل "شدون" للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلو مترًا جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر شدون-1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات.

ولفت إلى أنه تم اكتشاف حقل "الشرفة" للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضًا على بعد 120 كيلو مترا جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر الشرفة -2 بمعدل 16,9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلًا من المكثفات".

السعودية ولي العهد السعودي اسواق البترول فرنسا الأزمة الأوكرانية ​روسيا​

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

الجالية المصرية فى أوكرانيا تكشف آخر التطورات

روسيا تتعهد بملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس فى أوكرانيا

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

إنشاء مزرعة نخيل تابعة لكلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»