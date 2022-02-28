السعودية تؤكد حرصها على استقرار وتوازن أسواق البترول

أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على استقرار وتوازن أسواق البترول، والتزامها باتفاق "أوبك بلس".

جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة السعودية، أن شركة "أرامكو " اكتشفت عددًا من حقول الغاز الطبيعي في عدة مناطق بالمملكة.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنه تم اكتشاف حقل "سمنة" للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار، على بعد 211 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الظهران، مشيرًا إلى أن تدفق الغاز من بئر سمنة-2 بمعدل 5,8 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلًا من المكثفات، كما تدفق الغاز من بئر سمنة -104001 بمعدل 11,6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلًا من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر سمنة-6 بمعدل 9,25 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، إنه تم اكتشاف حقل "شدون" للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلو مترًا جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر شدون-1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات.

ولفت إلى أنه تم اكتشاف حقل "الشرفة" للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضًا على بعد 120 كيلو مترا جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر الشرفة -2 بمعدل 16,9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلًا من المكثفات".