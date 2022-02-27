الاتحاد العام للمصريين في الخارج يطمئن على أحوال الجالية بأوكرانيا

نظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج ندوة مع مجلس إدارة الاتحاد في أوكرانيا أعضاء البيت المصري والجالية المصرية حضرها علي فاروق رئيس الجالية والبيت المصري، رئيس الاتحاد العام للمصريين في أوكرانيا، وعاصم ـبو الدهب نائب رئيس الاتحاد، وأحمد سعيد النائب الثاني.

تناولت الندوة جميع التفاصيل لما يحدث في كييف، وشرح للوضع الحالي هناك ونصائح تم توجيهها لأبناء الجالية هناك وأبنائنا الطلاب في مختلف مدن أوكرانيا.

من جانبه، أشار علي فاروق إلى المجهود الكبير الذي تقوم به السفارة المصرية وأعضاء البعثة في كييف، وما يقوم به الأعضاء من تكوين مجموعات في كل إقليم يتم توجيه كل مجموعة حسب مكانها الجغرافي إلى كيفية المغادرة وتحديد أماكن التجمع وتوجيههم إلى السفر والإجلاء، وأن السفر لا بد من القطار المتجه إلى بولندا او رومانيا، خصوصاً وأن هناك تنسيق مع رومانيا التي تقوم باستقبال النازحين في مراكز إيواء تم إعدادها لهذا الغرض.

وقال إن عمليات توجيه الأفراد والجماعات تتم من خلال توجيهات الدولة هناك وتوجيهات السفارة المصرية في كييف، لافتا إلى أن التعليمات التي يتم إصدارها من خلال مجموعات التواصل على فيس بوك موثقة ومعتمدة وآمنة.

وأشار فاروق إلى وجود حرب عصابات في شوارع كييف وأن الشباب الأوكراني يحمل سلاح وغير معروف من هم المهاجمين ومن هم المقاومة لذلك لا بد من الالتزام بساعات حظر التجول وعدم التواجد في النوافذ والشوارع واتباع إرشادات الأمن والسلامة والتعليمات المرسلة منهم، كما ننصح بعد السير عبر المراكز الحدودية دون تعليمات لأنها مغلقة وبعيدة ومسارها عبر خدمة جوجل غير دقيق وقد حدث بالفعل حالات لفارين عبر أحد المنافذ وتاهوا في الطريق يوم كامل لم يستدل عليهم.

وأشار إلى أن عمليات الحصر تجري على قدم وساق لجميع أعداد أبناء الجالية المقيمين حالياً ومن تمكنوا من المغادرة بالفعل ، وأن تجهيز البيانات تتم مع جهات عدة ومن خلال السفارة، وأن هناك تنسيقاً مع وزارة الهجرة في هذا الشأن تحسباً لحدوث ما يطمئن صدورنا من إجلاء منظم لأبناء الجالية وطلابنا من جميع المدن التي يقيمون فيها وتوفير الحماية الآمنة لهم.

وقال عاصم أبو الدهب إنه جاري عمل اللازم بين حكومات أكثر من (20) دولة من الدول التي لها جاليات ومن ضمنها مصر وبين الحكومة الروسية على عمل ممر آمن لكل الجاليات للخروج بشكل سليم للوصول إلى أحد المعابر الحدودية من إحدى الدول المجاورة أملين أن يتم التوصل لأي اتفاق من شأنه إنهاء الأزمة بشكل آمن.

وأضاف أبو الدهب أنه لا صحة لتوفير تذاكر سفر مجانية ووجود رحلات طيران في اوكرانيا لأن المطارات خارج الخدمة أساساً ومن يتحدث عليه بتوفير تذاكر في الدول المجاورة دون مبالغة أو مزايدة، فالحدث كبير ويحتاج إلى الحديث عن الواقع الحالي بمنتهى الشفافية.

كما أشار أبو الدهب إلى توخي الحذر عند الإعلان عن حالات إصابات وغيرها فلم تحدث إلا اصابة واحد لأحد الشباب في خاركوف وجاري التعامل مع الحادثة ودعواتنا له بالشفاء .

وقال أحمد سعيد إن الوضع في خاركوف شرق أوكرانيا ليس بالوضع الجيد وأن الأقاليم الحدودية يحدوها خطر شديد فضلاً عن نفاذ الأموال التي بحوذة الطلاب هناك لكن هناك تنسيق كبير من خلال التواصل عبر الواتس اب لمحاولة تذليل كافة العقبات.

وأشار سعيد إلى أن المعنيين بالأزمة عليهم هم فقط واجب الحديث عنها وليس كل من أراد وضع نفسه في الصورة يتحدث دون علم او سابق معرفة .

وفى ختام الندوة ثمن الاتحاد العام للمصريين في الخارج الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية ممثلة في السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية في أوكرانيا وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كييف وجهود وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وكل من يساهم في هذه العملية الإنسانية التي نتمنى أن يكللها رب العالمين بعودة كل أبناؤنا من هناك سالمين معافين بإذن الله تعالى.