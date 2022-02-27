الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«يوم أن غنى عبد الوهاب لمطرب ناشئ».. ذكريات محمد رشدي

محمد رشدي
محمد رشدي

حكى المطرب محمد رشدي موقفا مع الموسيقار محمد الوهاب، وذلك في حوار معه نشر على صفحات مجلة نورا.

 يقول «رشدي»:  «في مرة كان عبد الوهاب قد قدم أغنية اسمها "جئت لا أحمل إلا سقمي" وكنت أنا اسمع عبد الوهاب من ركني عند المنشاوي وأحفظ، ودخل عبد الوهاب الحمام فوجدني واقفا أمام المرآة أغني هذا اللحن، فقال: "الواد ده هو اللي بيسرق ألحاني"، ثم قال لأحمد المنشاوي:" الواد ده ميدخلش هنا تاني خالص"، وضحك كانما تذكر شيئا طريفا، وأضاف: “وكان عبد الوهاب قد لحن أغنية ”أنت انت ولا انتش داري" وحفظتها، وكنت أغنيها في الحفلات، وعندما أراد أن يغنيها في سينما راديو قالوا إن عبد الوهاب يغني أغاني مطرب ناشئ، وأنا مكانش عندي وعي أنا باعمل حاجة غلط.

وأضاف: "وقابلني عبد الوهاب بعد ذلك كمنتج، واتفقت معه على معظم أغنياتي الناجحة، وبقينا نتكلم مع بعض، وكان دائما يبعث لي بأغانيه الجديدة، ولما سألني عن رأيي في أغنيته "من غير ليه" قلت له: "أستاذنا الكبير محمد عبد الوهاب اكتشف مطربا جديدا اسمه محمد عبد الوهاب عنده 30 سنة، فضحك كثيرا وقال لي لازم تكتبها في الجرايد".

من هو محمد رشدي؟

محمد محمد عبد الرحمن الراجحي، الشهير بمحمد رشدي (20 يوليو 1928 - 2 مايو 2005)، مغني مصري. ولد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. حفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية ثم جاء إلى القاهرة، ثم التحق بمعهد فؤاد الموسيقي. قدم أول أغنية هي " قولوا لمأذون البلد".

فتحت له الإذاعة ميكروفونها غناءً وتلحيناً. سجل للإذاعة ملحمة "أدهم الشرقاوي" ونجح نجاحا كبيراً. 

شارك في تمثيل 6 أفلام، كون رفقة بليغ حمدي مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ثلاثيا فنياً عظيماً وكان هذا سبباً لبداية انتشار الأغنية الشعبية.

غنى محمد رشدى أغانٍ دينية ووطنية في انتصارات حرب أكتوبر. 

قدّم في رمضان أغاني مسلسل "ابن ماجه" وسجل آخر ألبوم له بعنوان "دامت لمين".

المطرب محمد رشدي مجلة نورا الموسيقار محمد الوهاب أغنية جئت لا أحمل إلا سقمي أغنية من غير ليه الأغنية الشعبية

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وائل لطفي

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