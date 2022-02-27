أقارب «شاروخان قنا» يكشفون مفاجآت في زواجه من 4 فتيات

كشف أقارب سمير عدلي الملقب بـ«شاروخان قنا» مفاجأة في ادعاءات بالزواج من 4 فتيات.

وقال محمد علي أحد أقارب «شاروخان قنا» إنه فوجئ بخبر زواجه من 4 فتيات وذهب مع أصدقائه ليتأكد من خبر الزواج وسط دهشة وذهول.

وأضاف أحمد ربيع، أحد أقارب «شاروخان قنا» أن سمير عدلي متزوج منذ فترة، وله ابن واحد غير قادر على الزواج من أخرى نظرًا لظروفه المعيشية التي لا تسمح بذلك، متابعًا أن ما يحدث هو دعاية لأحد القاعات أو المحلات المختصة بتجهيز العرائس، قائلًا: «شاروخان مهووس بالتريند، وغير قادر على تكاليف الزواج من 4 فتيات».

وكان قد أثار سمير عدلي الملقب بـ«شاروخان قنا» الجدل بزعمه الزواج من 4 فتيات منتقبات وإقامة حفل زفافه عليهن في إحدى القاعات، وحاولت «الدستور» البحث عن حقيقة الأمر.

وانتقلت عدسة «الدستور» إلى قاعة الأفراح في منطقة الشؤون بمدينة قنا، وكانت المفاجأة بأنها مغلقة وخالية من المعازيم والأهالي والمواطنين وظلت خالية، وهو ما يؤكد عدم صحة زعمه بالزواج من 4 فتيات دفعة واحدة.

وأعلن سمير عدلي الملقب بـ«شاروخان قنا» اليوم زواجه من 4 فتيات، ونظم حفل زفافه على 4 منتقبات في قاعة واحدة.

ورصدت «الدستور» خروج «شاروخان قنا» مع 4 منتقبات من بيوتي سنتر ومحل تأجير فساتين زفاف.

وقرر سمير عدلي المعروف إعلاميا بـ«شاروخان قنا»، إلغاء رحلته من قنا إلى القاهرة سيرا على الأقدام، المقررة في فصل الشتاء، بعدما أثار ضجة كبيرة بشأن مبادرته على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «فيس بوك».