الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأجيل أولى جلسات المتهم بدفع طالب من قطار المنصورة

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الرابعة بمحافظة الغربية، اليوم، تأجيل أولى جلسات المتهم بدفع طالب من قطار المنصورة المحلة الكبرى، لسرقة جهازه المحمول والذي لقى مصرعه متأثرا بسقوطه من القطار، إلى جلسة 27 مارس.

وكانت نيابة المحلة الكبرى، قد قررت إحالة المتهم "عمرو. ح" للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات بعد قيامه بدفع الطالب أمجد أحمد الرفاعي من قطار المنصورة - طنطا، بالقرب من قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود، بعد محاولة المتهم سرقة هاتف الطالب المحمول بالإكراه.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار جمال أبو المعاطي رئيس الدائرة، بإحالة أوراق شاب قتل جده لأمه أثناء اعتراضه على سرقة المجني عليه، إلى المفتي.

تعود القضية عندما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من مأمور مركز سمنود بالعقود على جثة شخص يدعي "كمال.ع" ويبلغ من العمر 82 عاما ومصاب بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وتبين أن وراء الواقعة حفيد المجني عليه من الأم ويدعي "أ. م. - 24 سنة"، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة منزل المجني عليه لمروره بضائقة مالية حيث قام بسرقة 10 آلاف جنيه وهاتف محمول، وذلك باستخدام سلاح أبيض طعن به المجني عليه طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ابيض "السكين" واستل السلاح الأبيض، وسدد له عدة طعنات متفرقة بالجسد أثناء اعتراض المجني عليه سرقة منزله، وأحيل للمحاكمة التي أصدر حكمها المتقدم.

تأجيل اولى جلسات المتهم بدفع طالب قطار المنصورة المحلة الكبري لسرقة جهازه المحمول والذي لقي مصرعه متأثرا بسقوطه القطار

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