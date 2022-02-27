الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم تشارك في القافلة الطبية بقرية عبد ربه بمركز إطسا

جامعة الفيوم تشارك
جامعة الفيوم تشارك في القافلة الطبية بقرية عبد ربه بمركز إطس

شاركت جامعة الفيوم في فعاليات القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بقرية عبد ربه بمركز إطسا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد سعيد أبوالغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك اليوم الأحد.

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شاركت الجامعة بعدد من التخصصات شملت الرمد والأنف والأذن والحنجرة، وتم إجراء الكشف الطبي على عدد (٢٧٠) حالة وعمل الفحوصات اللازمة لهم.

وكان قد افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات المنتدى الأول "دعم وتمكين الفتيات ضد الابتزاز والتحرش الإلكتروني"، الذي ينظمه قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة الفيوم، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، في الفترة من 27 فبراير حتى 1 مارس 2022.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب،  والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بوزارة الثقافة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

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وفي كلمته أعرب محافظ الفيوم عن سعادته للمشاركة فى فعاليات هذا المنتدى الذي يهتم بتسليط الضوء على بعض القضايا التي تهم المرأة والفتيات وتمكينهن في المجتمع، لافتاً إلى أن فكرة تمكين المرأة ليست رفاهية إنما هي واقع ملموس للجميع، حيث تم تمثيل المرأة فى كافة المجالات، وتوليها مختلف المناصب القيادية.

جامعة الفيوم تشارك في القافلة الطبية بقرية عبد ربه بمركز إطس
جامعة الفيوم تشارك في القافلة الطبية بقرية عبد ربه بمركز إطس
جامعة الفيوم تشارك في القافلة الطبية بقرية عبد ربه بمركز إطس
جامعة الفيوم تشارك في القافلة الطبية بقرية عبد ربه بمركز إطس
جامعة الفيوم تشارك القافلة الطبية بقرية عبد ربه بمركز إطسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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