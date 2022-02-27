خبير استراتيجي يكشف سيناريوهات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا

وصل وفد روسي رفيع المستوى إلى بيلاروسيا، اليوم الأحد، لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا، فيما يرفض الرئيس الأوكراني إجراء المفاوضات في بيلاروسيا، قائلا أنها تشارك في أعمال عدائية ضد كييف.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوفد التابع لروسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين إنّ "الوفد الروسي وصل إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا"، مضيفاً: "يتكون الوفد الروسي من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى، بما في ذلك الرئاسة، وتابع هذه المفاوضات ستعقد في مدينة غوميل".

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن الكرملين، إنه حذر أوكرانيا من أن العملية العسكرية الروسية لن تعلق خلال أي محادثات محتملة.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنّه يرفض التفاوض في بيلاروسيا ويعتبر أن مينسك تشارك في أعمال عدائية ضد كييف".

وحول مستقبل المفاوضات في بيلاروسيا بعد الرفض الاوكراني، هل سيكون هناك دول أخرى يمكن أن تستضيف المفاوضات، تواصل الدستور مع خبير للتعرف عن سيناريوهات الفترة المقبلة.

قال أحمد عليبة خبير فى المركز المصرى ورئيس وحدة التسلح بالمركز، إنه لا يعتقد أن سيكون هناك تفاوض فى بيلاروسيا فى ظل الحديث المتبادل بين موسكو وكييف حول المفاوضات أنه كان موقف جدى، لافتا إلى أنه نوع من انواع المناورة السياسية.

وأَضاف عليبة فى تصريحات خاصة للـ"الدستور"، أن روسيا أعلنت أنها لن ترفض المفاوضات التى طلبتها كييف ولها شروط محددة أعلنت عنها، ورفضها الجانب الأوكرانى.

وأشار عليبة إلى أن الرئيس الروسى كان واضحا منذ البداية أنه لن يتفاوض مع الرئيس الأوكرانى، ويمكن التفاوض مع قوى اخرى من خارج نظام الرئيس الاوكرانى.

وتابع عليبة "يمكن أن نرى تلك المفاوضات فى المستقبل عقب تبريد الازمة لرسم الترتيبات الامنية الجديدة التى ستتوقف على طبيعة التطورات الحالية فى هذه الازمة بشكل او باخر .

وأشار عليبة إلى أنه كان يمكن أن يكون هناك بديل لبيلاروسيا وهى وارسو إذا كان هناك اتجاه جدى لتبريد الازمة فى وقت قريب.

وأوضح عليبة أنه فى الوقت الحالى بيلاروسيا لن تكون المكان المختار لاجراء المفاوضات من قبل الجانب الاوكرانى، لأن كييف ترى بيلاروسيا راس حربى فى المعركة الحالية وبالتالى معنى انها تذهب لمفاوضات هناك يعنى انها اختارت الاستسلام.

ولفت عليبة إلى أنه كان مطروح أن تكون وارسلو بديل، ولكنها لها رمزية أخرى، وأن تتجاوز المفاوضات هناك حدود الواقع الداخلى فى اوكرانيا فى اطار الاجتياح الروسي، مؤكدا أن وارسو لها تفاهمات اكبر ما بين روسيا والناتو ولكنها مسالة مبكرة حتى الان .

وأوضح عليبة أن المسار الدبلوماسى الذى يتردد طوال الوقت لا يزال مبكر فى هذه الازمة حتى الان.