«الوطني لحقوق الإنسان» الأردني يشارك في مؤتمر التضامن الدولي في مصر

أعلن رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني، ارحيل الغرايبة، والمفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، اليوم الأحد، عن مشاركة الأردن في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة، المنعقد في القاهرة.

وبحسب بيان للمركز، يسلط المؤتمر الذي نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ويستمر يومين، الضوء على الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل بالعدل والسلام والمؤسسات القوية الفاعلة، والوصول إلى توصيات وخطة عمل لتنفيذ مضامين هذا الهدف.

وسيقدم "الغرايبة" في اليوم الثاني من المؤتمر، ورقة عمل حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ وإعمال الهدف السادس عشر ومحوريته، ضمن ما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد.