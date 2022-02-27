تفاصيل اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية بهيئة الاستثمار

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة محمد بهجت البلبيسي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ومحمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، على هامش المشاركة فى اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة؛ لمناقشة فرص الاستثمار المشتركة ومجالات التعاون بين مستثمري البلدين في مجالات الصناعات الغذائية، والخشبية، والبلاستيكية، والطاقة، والسياحة، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري.

واستعرض عبد الوهاب خلال الاجتماع، جهود الهيئة العامة للاستثمار والحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يستهدف عرض أهم الفرص الاستثمارية محل الاهتمام المشترك من خلال خريطة مصر الاستثمارية، والتي تتضمن فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

كما أوضح تعدد مجالات التعاون الاستثماري مع الأردن، مشيراً إلى التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال رعاية المستثمرين، مؤكداً تواصل الجهود لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الأردن، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد محمد بهجت البلبيسي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتجربة المصرية الرائدة في تحسين مناخ الاستثمار على المستويين التشريعي والتنفيذي، مؤكداً حرص مجتمع الأعمال الأردني على التوسع في الاستثمار في مصر، وعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية.

العاصمة الإدارية تستعرض إنجازات الدولة للوفد الأردني

وعلى صعيد آخر، استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الوفد الأردني، واستهلت الزيارة بعرض تقديمي عن العاصمة الإدارية الجديدة وأهم المشاريع المقامة فيها ونسب التنفيذ للمشاريع المختلفة والشركات المصرية التي تسهم في إنجاز هذا المشروع الضخم.

كما تم استعراض إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى ,وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، فرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة عمل.

وتضمنت الجولة التعريفية زيارة للحي الحكومي ومباني رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان والحي الدبلوماسي وكاتدرائية ميلاد المسيح التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط، فضلاً عن مدينة الفنون التي تحتوي على مكتبة العاصمة ومتحف عواصم مصر ودار الأوبرا الجديد.

كما تم الاستماع إلى عرض تقديمي لكل مشروع وبنهاية الزيارة أبدى الجميع إعجابهم الشديد بفكرة مشروع العاصمة الإدارية والفوائد المتعددة التي تعود على المواطن والدولة بانشائها وكذلك بحجم الإنجاز الذي تم وأشادوا بسرعة التنفيذ والتصميم.