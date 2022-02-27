الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مسجلين خطر «أسلحة ومخدرات» بكفر الشيخ

الأمن
الأمن

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، بحوزته «فرد محلى وطلقة من ذات العيار –كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي- هاتف محمول».

كما ألقت قوات الأمن القبض على عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قلين، وبحوزته (فرد محلى وطلقتان من ذات العيار –كمية من مخدر الحشيش –مبلغ مالي- هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين الناريين لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام البحث الجنائي كفر الشيخ فرد محلى هاتف محمول

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