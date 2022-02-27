الامتنان هو الحل.. كيف تنصح الأشخاص دائمي الشكوي والتزمر؟

هناك عدد كبير من الأشخاص يكونون دائمي الشكوى في كل وقت وعلى أضعف الأسباب تجدهم يسردون لك سلسلة طويلة من الآلام والتعب الناتج عن هذه التجربة التي تعتقد من وجهة نظرك أنها بسيطة، ويطالب منك في كل مرة تقديم نصائح خاصة بهذا الحديث البسيط والذي يمكن تجاوزه بسهوله من غير الحاجة إلى كل هذا التزمر.

ما رأيك في تقديم عدد من النصائح الدائمة والتي يمكن أن تدفع الشخص إلى التوقف عن التزمر إلى الأبد أو لفترة طويلة على الأصل، فهناك عدد من النصائح العامة نرصدها لك في السطور التالية بحسب ما ورد في موقع annajah.

حاول أن تمنعه من الإحباط:

يمكن القول إذا ما تقدمنا بسؤال حول أسباب الشكوى الدائمة فإنها في الغالب تكون ناتجة عن الإحباط، وعدم القدرة على التعامل الجديد من الأمور، لذلك يمكن أن تدفعه إلى التفكير بعيدًا عن هذه الأمور المحطبة والتي تجعله شخص كثير الشكوى، قل له ما رأيك في الحديث عن شيء آخر، هل تقعد بأن هذا الأمر مهم للحد الذي يصيبك بالإحباط بهذا الشكل، اجعله يفكر في الأمر بصورة آخرى.

لا ينبغي أن تسير الأمور على هوانا طوال الوقت:

تنتج الشكوى بسبب وجود أشياء كثيرة من حولنا تسير على غير رغبتنا أو ما خططنا لها، إذا من قال أنه يجب أن تسير بالطريقة التي نريدها دائما، يجب أن تدفع الأشخاص دائمي الشكوى والقلق إلى التفكير في أن لا يجب أن تسير كما نريد دائمًا وأنه من الممكن أن تحدث أشياء على غير رغبتنا، وهذا أمر طبيعي، وأن ما علينا فقط هو الأخذ بالأسباب والتعامل من خلالها.

الامتنان:

في حياة كل منا جوانب إيجابية كثيرة، فالصحة مثلا أو وجود العمل في حد ذاته والذي نشتكي من عدم القدرة على الاستمرار فيه الآن، كلها وغيرها مميزات في حياة الإنسان يجب أن يحمد لله عليها، لذلك كلما تحدث إليك هذا الشخص الناقم، كثير الشكوى، ذكره أن هناك أمور كثيرة في حياته تستحق الامتنان والشكر.