الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس مدينة كييف: العاصمة بالكامل تحت سيطرة الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أكد ميكولا بوفوروزنيك النائب الأول لرئيس مدينة كييف، أنه حتى صباح اليوم الأحد، كان الوضع في العاصمة هادئاً وتحت سيطرة الجيش الأوكراني وقوات الدفاع.

وقال بوفوروزنيك - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية الرسمية - "إن الوضع في كييف هادئ، والعاصمة يسيطر عليها قوات الجيش والدفاع، إلا أن عدة اشتباكات وقعت مع مجموعات تخريب الليلة الماضية".

وأشار المسئول الأوكراني إلى سريان حظر التجوال في العاصمة، حتى تمام الساعة 8 صباحًا في يوم غد الاثنين، وفي هذا الوقت، تحظر حركة المركبات الخاصة، باستثناء أولئك الذين لديهم تصاريح خاصة.

كييف الجيش الأوكراني أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الروسية

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