الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة الانتخابات في بيلاروسيا: إقبال مبكر بنسبة 42.93% للتصويت على الدستور

الانتخابات في بيلاروسيا
الانتخابات في بيلاروسيا

ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، اليوم الأحد، أن الإقبال على التصويت المبكر للاستفتاء الدستوري في بيلاروسيا بلغ 42.93% من الناخبين المؤهلين.

وأوضت اللجنة - لوكالة أنباء بيلتا البيلاروسية - أن ما يقدر بـ 44.98% من الناخبين استفادوا من فرصة التصويت المبكر في بريست أوبلاست، و43.60% في فيتيبسك أوبلاست، و02ر49% في غوميل أوبلاست، و42.59% في غرودنو أوبلاست، و43.31% في مينسك أوبلاست، و44.40% في موغيليف أوبلاست، و34.75% في مينسك.

واتجه البيلاروسيون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور الجديد حيث تم إنشاء حوالي 5510 مراكز اقتراع في بيلاروسيا، بما في ذلك 217 في المصحات ودور الاستراحة والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأخرى، وكذلك 12 في الوحدات العسكرية.

كان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد أعلن على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 9 أغسطس 2020، عن ضرورة إضفاء تعديلات على الدستور.

وأبدى استعداده للتنازل عن جزء من صلاحياته لصالح فروع السلطة الأخرى، وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الرئاسي للحكومة مع توسيع صلاحيات الحكومة ورفع استقلاليتها في اتخاذ قرارات تخص صلاحية السلطة التنفيذية.

مينسك بيلاروسيا استفتاءعلى الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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