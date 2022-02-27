الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الروسي يقتحم «خاركيف» ومسؤول أوكراني يدعو للصمود

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت سلطات خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا ما نقلت "فرانس برس".

وقال المسؤول الأوكراني المحلي، أوليج سينيجوبوف، في "فيسبوك": "اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركيف، وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالقضاء على العدو"، داعيا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم.

يأتي هذا فيما طلبت أوكرانيا من أعضاء مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب مبعوث أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وأوردتها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الأحد- على خلفية استخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن، “وجهت طلبي إلى أعضاء المجلس باتخاذ القرار اللازم لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما أن روسيا لم تسمح للمجلس بالعمل على النحو المطلوب للحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

ويلزم مجلس الأمن الدولي لاتخاذ هذا القرار تسعة أصوات من الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن، وبسبب الطابع الإجرائي لهذه الخطوة، لا يمكن لأي دولة استخدام حق النقض "الفيتو"، وبالتالي لن تتمكن روسيا من إسقاط هذا القرار.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من اتخاذ قرار بوقف العملية العسكرية على أوكرانيا بسبب عرقلته من جانب روسيا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن عملية عسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير الجاري.

يشار إلى أن روسيا استخدمت في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر "بأشد العبارات العملية العسكرية على أوكرانيا" ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد فورا، وصوت 11 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت سفارة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أنها على اتصال يومي مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، لتحديد وتقديم مساعدة دفاعية محددة لكييف. 

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