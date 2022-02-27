الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تنظيم أول رحلة جوية لإجلاء رعايا الجالية الهندية من أوكرانيا

إجلاء رعايا الجالية
إجلاء رعايا الجالية الهندية من أوكرانيا

 أعلنت الحكومة الهندية، اليوم، تنظيم أول رحلة جوية لإجلاء رعاياها من أوكرانيا.

وذكرت الحكومة الهندية -في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- أن أول طائرة تحمل رعايا هنود من أوكرانيا هبطت  فى مطار ماهارشترا بمدينة مومباى، وأنها كانت تحمل 219 هنديًا.

وجاء فى البيان، أن هذه الطائرة كانت قد أقلعت من العاصمة الرومانية بوخارست بعد ظهر اليوم ، وأن الحكومة تسعى من أجل ضمان سلامة رعاياها.

وأضاف البيان أن مجموعة أخرى تضم طلابًا هنود دخلت إلى المجر من الجانب الأوكراني عند معبر زاهوني الحدودي، وأنهم توجهوا إلى بودابست لكي يتم نقلهم إلى الهند بطائرة تابعة لشركة إير إنديا.

تجدر الاشارة إلى أن السفارة الهندية فى كييف كانت قد نصحت الرعايا الهنود بعدم التوجه إلى أي نقاط تفتيش حدودية بدون تنسيق مسبق مع مسئولي الحكومة في المواقع الحدودية هناك.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشيكو وفاة 198 مدنيًا، من بينهم ثلاثة أطفال، على "أيدي المحتلين"، في إشارة إلى القوات الروسية.

وقال "لياشكو"، عبر موقع "فيسبوك": "وفقًا لأحدث البيانات، قتل الغزاة 198مدنيًا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 1115 شخصًا، بينهم 33 طفلًا"، بحسب ما أوردته "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف أنه في نفس الوقت، يُولد أطفال أوكرانيون في ظل القصف والانفجارات.

ودخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثالث، حيث يدور قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في شوارع العاصمة كييف.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن 3500 جندي روسي قتلوا، وتم أسر 200 آخرين.

 كما تم إسقاط 14 طائرة و 8 مروحيات و 102 دبابة وأكثر من 530 مركبة عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير أكثر من 800 منشأة من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا إضافة إلى 14 مطارًا عسكريًا و19 موقع قيادة و24 نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات طراز "S300" و48 محطة رادار. 

طلاب الحكومة أوكرانيا تنظيم هنأ سفارة العاصمة سلامة معبر روما بعد راني حكومة عاصمة

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