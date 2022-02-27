الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

32 ألف جنيه بداية برامج شركات السياحة لرحلات العمرة

رحلات العمرة
رحلات العمرة

قال باسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار برامج رحلات العمرة التى تعمل بها أغلب شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة  تبدأ من 32 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، وذلك للبرامج الاقتصادية والأربع نجوم، أما هناك ارتفاع في أسعار البرامج الخمس نجوم، وذلك نظرا إلى متطلبات أصحاب برامج الخمس نجوم من خدمات إضافية وفنادق قريبة من الحرم.

 

وأضاف "السيسى" فى تصريحات لـ "الدستور"، أن ارتفاع أسعار البرامج يرجع إلى تكلفة الرحلة والرسوم التى تتحملها شركات السياحة من سفر تكلفة سفر الفريق الطبي لإنهاء الإجراءات الطبية خلال عودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى  إجراء تحليل  فيروس كورونا  للمعتمر"pcr" قبل السفر إلى الأراضى السعودية وعند عودته من المملكة العربية السعودية إلى مصر بمقر إقامته بالفندق سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، بالاضافة إلى إجراء المعتمر  لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية،  من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة طبقا لما نصت عليه ضوابط وزارة السياحة، موضحا أن هناك عدم فهم من قبل المواطنيين إلى إجراء الحجر الصحى الذى حددته المملكة العربية السعودية لمدة 5 أيام للمعتمرين فور وصولهم إلى الأراضى السعودية وبعد انتهاء فترة الحجر الصحى يبدأ برنامج العمرة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار برامج العمرة والإجراءات الجديدة ستؤدى إلى تراجع الطلب على العمرة خلال الموسم الحالى.

 

يشار إلى أن غرفة شركات السياحة  قد أعلنت أقصى موعد لمراجعة الطاقة التشغيلية الخاصة بشهر رجب ستكون يوم 5 شعبان 1443 هـ، كما أن أقصى موعد لعودة معتمري رحلات الطاقة التشغيلية الخاصة بشهر شعبان هو 10 رمضان 1443 هـ، وفى حالة رغبة  الشركات  في ضم الطاقة التشغيلية الخاصة بشهري رجب وشعبان معا لتنفيذهما بشهر شعبان، فإنه يجب عليها  تقديم طلب عبر البوابة المصرية للعمرة بداية  من يوم 2 شعبان 1443 هـ لتنفيذ إجراءات ضم الطاقة التشغيلية، على أن يكون أقصي موعد لعودة تلك الرحلات هو آخر يوم بشهر شعبان 1443 هـ.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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