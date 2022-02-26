السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط في ترعة وبحث عن الآثار.. مصرع شخصين بحادثين متفرقين بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقي مدرس في منتصف العقد السادس من العمر، مصرعه إثر سقوط سيارته الملاكي في ترعة بسوهاج إثر اختلال عجلة القيادة بيده، وسقوطه فى إحدى الترع المجاورة لجانبى الطريق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، جنوب محافظة سوهاج يفيد بتلقيه بلاغا من الاهالى بوقوع حادث سير وسقوط سيارة يقدها مدرس بالترعة مما أدى إلى مصرعه.

وانتقل على الفور المقدم المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، جنوب سوهاج، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بقائدها بناحية قرية البلابيش، ويدعى "حمدي.ع.ح" 57 عاما، ويقطن بمحافظة قنا، في مركز فرشوط، بقرية الدهشة، وتم نقل الجثة الى مستشفى دار السلام المركزي، واستخراج السيارة.

كما لقي شخص مصرعه أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بقرية الصوامعة شرق بأخميم، وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها لاستخراج جثة المتوفي، عقب انهيار الحفر عليه.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أخميم ، بإنهيار بئر علي أحد الأشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بقرية الصوامعة شرق ووجود متوفين.

بالانتقال والفحص تبين إنهيار حفرة غير معلومة عمقها حتي الآن ، ووجود شخص أسفل الأنقاض ، وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بتكثيف الجهود لانتشال الجثة.

العقوبات المقررة فى التنقيب عن الاثار فى مصر

ونص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

حماية أمن مصر سوهاج قانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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