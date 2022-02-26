طبيب في دعوى رد شبكة: «شقيقتها متزوجة عرفي ووالدها هددني بالقتل»

تقدم طبيب بشري لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى قضائية تحمل رقم 5081 لسنة 2021، طالب فيها برد شبكته بعد نشوب مشاكل بينه وبين شقيق خطيبته انتهت بالتعدى عليه بالضرب وتهديده بالقتل من قبل شقيقها ووالدها.



وقال محمود .ع فى دعواه: «لم اكن أعلم بأن حظى ساقنى لأخطب فتاه تنتمى لعائلة لا تعرف عن الاحترام شئ، فبدأت حكايتى معهم عندما تعرفت على فتاه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، وبعد صداقة استمرت لشهور علمت بأنها تسكن بمنطقة قريبة منى وتطورت علاقتنا لمقابلات مستمرة وتقدمت لخطبتها وتمت قراءه الفاتحة، واتفقنا على موعد الشبكة بعد انتهائها من امتحانات آخر العام».



وأضاف: «تمت الشبكة فى حضور هائل بين الأهل والأصدقاء كان أهلها يعاملونى أفضل معاملة وكأننى فرد من عائلتهم، حتى علمت عن طريق الصدفة بأن شقيقتها متزوجة عرفيا من شاب، بالإضافة إلى أن لها علاقات كثيرة بالشباب، وعندما حاولت بأن أقدم لها نصيحة اتهمتنى بالتحرش بها، فقمت فضحها أمام أهلها بأنها متزوجة عرفيا، فتعدى عليها شقيقها ووالدها بالضرب، ووهددونى بالقتل، وقاموا بطردى وعندما حاولت استرداد شبكتى التي تقدر بـ40 ألف جنيه رفضوا، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية.