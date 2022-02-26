السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تعتزم تعزيز المساعدة الإنسانية لأوكرانيا

أنطونيو جويتريش
أنطونيو جويتريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "عزم الأمم المتحدة على تعزيز المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني".

 

ووفق بيان للمنظمة الدولية، فإن الأمين العام أبلغ الرئيس الأوكراني أن الأمم المتحدة ستوجه الثلاثاء نداء لتمويل العمليات الإنسانية للمنظمة في كييف.

 

من جهته طالب زيلينسكي الأمم المتحدة بحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

 

كانت روسيا أعلنت الخميس الماضي شن حرب على أوكرانيا وبدأت عمليات عسكرية على عدة مناطق أوكرانية وهو ما يمثل ذروة تصاعد التوترات الروسية مع أوكرانيا والغرب خلال الفترة الأخيرة.

أنطونيو جويتريش الامم المتحدة المساعدات الإنسانية ​أوكرانيا​ الغزو الروسي لأوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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