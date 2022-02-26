وزير الخارجية يستقبل عضو اللجنة الثورية لحركة فتح الفلسطينية.. غدًا

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد، فدوى البرغوثي عضو اللجنة الثورية لحركة فتح الفلسطينية.

ومن المقرر أن يعقد شكري والبرغوثي جلسة مباحثات، يتناولان خلالها مستجدات القضية الفلسطينية، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكان شكري استقبل عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح الفلسطينية.

وجاء اللقاء، الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، للتأكيد على مواصلة دعم الأشقاء في ‎فلسطين، واستمرار مصر في مساعيها الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة وعادلة ‎للقضية الفلسطينية.