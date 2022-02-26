السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يستقبل عضو اللجنة الثورية لحركة فتح الفلسطينية.. غدًا

سامح شكري
سامح شكري

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد، فدوى البرغوثي عضو اللجنة الثورية لحركة فتح الفلسطينية.

ومن المقرر أن يعقد شكري والبرغوثي جلسة مباحثات، يتناولان خلالها مستجدات القضية الفلسطينية، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكان شكري استقبل عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح الفلسطينية.

وجاء اللقاء، الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، للتأكيد على مواصلة دعم الأشقاء في ‎فلسطين، واستمرار مصر في مساعيها الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة وعادلة ‎للقضية الفلسطينية. 

فتح وزير الخارجية اللجنة الثورية فدوى البرغوثي سامح شكري مصر

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