محافظ كفر الشيخ في الذكرى الـ76 لميلاد زويل: ستظل أعماله خالدة

احتفلت محافظة كفر الشيخ، السبت، بالذكرى الـ76 لميلاد الدكتور أحمد زويل، الذى حصل على جائزة نوبل.

وقال اللواء جمال نور الدين، إن أعمال صاحب نوبل ستظل خالدة وشاهدة على إنجازاته غير المسبوقة عالميًا، مؤكداً أن ابتكار زويل أثارت إعجاب العالم وأدخل المجتمع العلمي في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تُدركه.

وأضاف المحافظ أن زويل حصل على 100 جائزة عالمية، وستظل جائزة نوبل هى الأشهر، كما حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وقلادة النيل العظمى وهى أرفع وسام مصري اعترافاً من الدولة المصرية بابن من أبنائها الذي لطالما افتخرت به في حياته وبعد رحيله.

وتابع محافظ كفر الشيخ أن ما قدمه زويل للبشرية سيعيش أبد الدهر، فإنجازاته أكثر من أن تحصى، وجهوده العلمية قطعت شوطاً كبيراً فى طريق التقدم العلمي، ومنح البشرية باختراعه فرصاً عظيمةً من أجل اكتشاف العلم، مشيرًا إلى أن العالم المصرى أحمد زويل وإن كان رحل بجسده فروحه باقيةً وعلمه باق، واسمه وإنجازاته سُجلت فى التاريخ العلمي والإنساني بحروفٍ من نور، وكان زويل محبًا لوطنه وعاشقا لتراب أرض مصر ومهتماً بقضاياها، وكان يُصر على وضع علم مصر فى كل مكان يتواجد به:"إن العالم الجليل لم يتأخر عندما نادته مصر، بل وشيد لأبنائها صرحاً علمياً عظيماً هو مدينة زويل، فرحم الله العالم المصرى الجليل، وجزاه الله خير الجزاء عن حياته التى قدمها للعلم والإنسانية".

تحل السبت ذكرى ميلاد أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل، المولود في 26 فبراير 1946، وانتقل من دمنهور لكفر الشيخ مع أسرته وليدا، وتلقى مراحل تعليمه بمدينة دسوق وتخرج في كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف 1967، وعمل معيدا بالكلية في قسم الكيمياء، وحصل على ماجستير في علم الضوء.

ساهم عالم نوبل في رفع اسم مصر عالياً بعد أن ارتبط اسمه بحصوله على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، وهو أول عالم مصرى وعربى يفوز بهذه الجائزة الفريدة باختراع ميكروسكوب يصور أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية ليدخل العالم كله فى زمن جديد لم تكن البشرية تتوقعه، وله العديد من الإنجازات العلمية ما جعله نموذجاً يحتذى للعالم الذى يدرك رسالته جيداً.

وسجل صاحب نوبل اسمه فى قائمة الشرف بالولايات المتحدة التى تضم أهم الشخصيات التى ساهمت في النهضة الأمريكية من بينهم البرت اينشتاين وجراهام بيل، وتم اختياره ضمن المجلس الاستشارى للرئيس الأمريكى باراك أوباما للعلـوم والتكنولوجيـا الذى يضم 20 عالمًا مرموقـاً في العديد من المجالات العلمية، واستعان به الرئيس السيسى كعضو فى المجلس الاستشارى العلمي لكبار علماء وخبراء مصر فى شتى المجالات.