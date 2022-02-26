بلاغ ضد شاب حاول ابتزاز طالبة جنسيا وماديا عبر «فيس بوك» بالغربية

تقدم مواطن ببلاغ لقسم شرطة السنطة، ضد أحد الأشخاص لقيامه بابتزاز ابنته الطالبة بالصف الثاني الثانوى جنسيا ومحاولة الضغط عليها للحصول على مبلغ 5 آلاف جنيه، من خلال مراودتها عن نفسها بعد قيامه بعمل صفحة وهمية باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع صور مخلة عليها لتشويه سمعتها.

وأضاف الأب في بلاغه، أن المتهم حاول ابتزازها إلكترونياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقابل الحصول منها على مبالغ مالية ما أدى إلى إصابتها بحالة نفسية قاسية وتوقفت عن الذهاب إلى دروسها.

وأضاف في بلاغه بمحضر الشرطة، أن المتهم قام بعمل حساب الشخصي لطالبة تقارب عمر نجلته واستخدم مهارته في الحصول منها على صور خاصة بها وهي ترتدي الحجاب، بعد أن انتحل صفة صديقة لها في المدرسة ،ثم قام بالدخول من صفحة فيس بوك أخرى، وقام بابتزاز الضحية بصور مفبركة وخادشة للحياء وابتزازها إلكترونيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية الأمر الذي دفع الضحية إلى مواجهة الأمر واخبار الأسرة بذلك.

وأضاف أنه تم التوصل للشاب وتبين أنه من إحدى القرى المجاورة للقرية التي يقيمون بها، وتبين أن ذلك الشخص له وقائع أخرى ومتخصص في عمل «الأكونتات» الوهمية واستخدامها في ذلك الغرض.