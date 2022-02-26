السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ ضد شاب حاول ابتزاز طالبة جنسيا وماديا عبر «فيس بوك» بالغربية

فيسبوك
فيسبوك

تقدم مواطن ببلاغ لقسم شرطة السنطة، ضد أحد الأشخاص لقيامه بابتزاز ابنته الطالبة بالصف الثاني الثانوى جنسيا ومحاولة الضغط عليها للحصول على مبلغ 5 آلاف جنيه، من خلال مراودتها عن نفسها بعد قيامه بعمل صفحة وهمية باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع صور مخلة عليها لتشويه سمعتها.

وأضاف الأب في بلاغه، أن المتهم  حاول ابتزازها إلكترونياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقابل الحصول منها على مبالغ مالية ما أدى إلى  إصابتها بحالة نفسية  قاسية وتوقفت عن الذهاب إلى دروسها.

وأضاف في بلاغه بمحضر الشرطة، أن المتهم قام بعمل  حساب الشخصي لطالبة تقارب عمر نجلته واستخدم مهارته في الحصول منها على صور خاصة بها وهي ترتدي الحجاب، بعد أن انتحل صفة صديقة لها في المدرسة ،ثم قام بالدخول من صفحة فيس بوك أخرى، وقام بابتزاز الضحية بصور مفبركة وخادشة للحياء وابتزازها إلكترونيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية الأمر الذي دفع الضحية إلى مواجهة الأمر واخبار الأسرة بذلك.

وأضاف أنه تم التوصل للشاب وتبين أنه من إحدى القرى المجاورة للقرية التي يقيمون بها، وتبين أن ذلك الشخص له وقائع أخرى ومتخصص في عمل «الأكونتات» الوهمية واستخدامها في ذلك الغرض.

التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي الصف الثاني الثانوي تواصل الاجتماعي حالة نفسية وسائل التواصل وسائل التواصل الاجت أحد الأشخاص صفحة فيس بوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

«أزمة قلبية سبب وفاتها».. أشرف زكي: تحديد موعد جنازة جالا فهمي فور عودة جثمانها

عودة القوة الضاربة.. شيكابالا يقود الزمالك أمام الوداد المغربي

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

وزير الرى: تجمد مفاوضات سد النهضة حاليًا بسبب التعنت الإثيوبي

أفشة بديلًا.. شريف وعبدالقادر يقودان هجوم الأهلي أمام صن داونز

الأرصاد تحذر من شبورة مائية الأيام المقبلة.. وهذه درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية