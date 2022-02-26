السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 فى حادث تصادم بكفر الشيخ

حادث
حادث

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم توك توك بآخر، وجرى نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من مأمور مركز شرطة بيلا تفيد بوقوع حادث بين توك توك وآخر، بطريق أبوالعمايم ببيلا، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بيلا المركزي.

وتبيَّن إصابة كل من، إسماعيل شكري إسماعيل، 22 سنة، من موم الحجنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعايدة السيد أحمد، من الكراكات، 60 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى محمد السيد، 29 سنة، من أبوبدوي، بجرح قطعي بالجبهة، ومحمد المنسي، 21 سنة، من كوم الحجنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويتلقون الإسعافات اللازمة بمستشفى بيلا المركزي.

حادث تصادم سيارات الإسعاف البحث الجنائي حادث تصادم توك توك أصيب 4 أشخاص

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النخبة والناس

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