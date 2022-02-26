السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 شباب في انقلاب سيارة بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 شباب، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بنجع حمادى شمال قنا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بنجع حمادى.

نتج عن الحادث إصابة كل من محمود إبراهيم محمد، ٢٧ عاما، ومحمد فرج على، ٢٧ عاماً، وعمر خالد رجب، ٢٠ عاماً.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مستشفي نجع حمادي مدير أمن قنا حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب

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وائل لطفي

النخبة والناس

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