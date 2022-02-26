بلينكن ورئيسة مولدوفا يبحثان الوضع الأوكراني

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مكالمة هاتفية مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو الهجوم العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وأدان بلينكن بشدة هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا وشدد على استمرار دعم الولايات المتحدة لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية.

كما شكر بلينكن الرئيسة ساندو على التزام مولدوفا بتوفير الحماية الدولية لأولئك الذين يلتمسون اللجوء بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

فيما أعلن وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشيكو وفاة 198 مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، على "أيدي المحتلين"، في إشارة إلى القوات الروسية.

وقال لياشكو عبر موقع فيسبوك "وفقا لأحدث البيانات، قتل الغزاة 198مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 1115 شخصا، بينهم 33طفلا،" بحسب ما أوردته "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف أنه في نفس الوقت، يُولد أطفال أوكرانيون في ظل القصف والانفجارات.

ودخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثالث، حيث يدور قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في شوارع العاصمة كييف.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أن 3500 جندي روسي قتلوا، وتم أسر 200 آخرين.

كما تم إسقاط 14 طائرة و 8 مروحيات و 102 دبابة وأكثر من 530 مركبة عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير أكثر من 800 منشأة من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا إضافة إلى 14 مطارا عسكريا و19 موقع قيادة و24 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات طراز "S300-" و48 محطة رادار.